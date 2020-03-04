Nijerya ile Japonya, sağlık alanında 18,2 milyon dolarlık anlaşma imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nijerya ile Japonya, sağlık alanında 18,2 milyon dolarlık anlaşma imzaladı - Son Dakika

Nijerya ile Japonya, sağlık alanında 18,2 milyon dolarlık anlaşma imzaladı

7 saat önce

Nijerya, Hastalık Kontrol Merkezi'nin (NCDC) kapasitesini güçlendirmek için Japonya ile 18,2 milyon dolarlık anlaşma imzaladı.

Nijerya ile Japonya, sağlık alanında 18,2 milyon dolarlık anlaşma imzaladı, System.String[]

Nijerya, Hastalık Kontrol Merkezi'nin (NCDC) kapasitesini güçlendirmek için Japonya ile 18,2 milyon dolarlık anlaşma imzaladı.

Nijerya Bütçe ve Ulusal Planlama Bakanı Clem Agba ile Japonya'nın Abuja Büyükelçisi Yutaka Kikuta, Nijerya'daki salgın hastalıklarla mücadelede tıbbi ve laboratuvar araştırmalar yapılması için 18,2 milyon dolarlık anlaşma yaptı.

Nijerya Bütçe ve Ulusal Planlama Bakanı Agba, yaptığı açıklamada, imzalanan anlaşmanın zamanlamasının doğru olduğunu söyleyerek, "Özellikle koronavirüsü (Kovid-19) küresel bir endişe haline geldi ve her ülke kendi vatandaşlarını korumak için elinden geleni yapıyor." dedi.

Agba, anlaşmanın ülkede devam eden salgın ve bulaşıcı hastalıklarla mücadelede yardımcı olacağını kaydetti.

Japonya'nın Abuja Büyükelçisi Kikuta ise anlaşmanın ülkedeki bulaşıcı hastalıkların gözetimini ve halkın sağlık sorunlarına erken yanıt verme kapasitesini geliştirmek için NCDC'yi desteklemek olduğunu ifade etti.

Nijerya'da her yıl yüzlerce kişi, kolera, çocuk felci, sıtma, ishal ve maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor.

Japonya, Nijerya, Abuja, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:54 Kaynak: AA
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