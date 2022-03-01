Nijerya ile Türkiye arasında sağlık ve tıp bilimleri alanında iş birliği anlaşması - Son Dakika
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Nijerya ile Türkiye arasında sağlık ve tıp bilimleri alanında iş birliği anlaşması

01.03.2022 10:22
Nijerya ile Türkiye arasında sağlık ve tıp bilimleri alanında iş birliği anlaşması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nijerya Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire ile "Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptı" imzaladıklarını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Nijerya Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire ile "Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptı" imzaladıklarını bildirdi.

Koca, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, Nijerya'nın Ankara Büyükelçiliği ile Bakanlık Uluslararası Sağlık Hizmetleri arasında da tedavi anlaşması imzalandığını belirtti.

Bakan Koca, anlaşmaların her iki ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Nijerya ile Türkiye arasında sağlık ve tıp bilimleri alanında iş birliği anlaşması
Nijerya ile Türkiye arasında sağlık ve tıp bilimleri alanında iş birliği anlaşması
Nijerya ile Türkiye arasında sağlık ve tıp bilimleri alanında iş birliği anlaşması
Nijerya ile Türkiye arasında sağlık ve tıp bilimleri alanında iş birliği anlaşması

YORUMLAR
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3 büyükşehirde vaka sayısı azaldı 3 büyükşehirde vaka sayısı azaldı

Fahrettin Koca, Nijerya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya ile Türkiye arasında sağlık ve tıp bilimleri alanında iş birliği anlaşması - Son Dakika


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