Son Dakika Haberleri: Nijerya İslami Hareketi Liderine Tedavi İzni Verildi

Nijerya İslami Hareketi Liderine Tedavi İzni Verildi

55 dakika önce

Nijerya'da faaliyet gösteren ve hükümet tarafından "yasa dışı" ilan edilen Nijerya İslami Hareketi (IMN) lideri Şeyh İbrahim el Zakzaki'nin tedavi görmesine izin verildi.

Nijerya İslami Hareketi Liderine Tedavi İzni Verildi, System.String[]
Nijerya'da faaliyet gösteren ve hükümet tarafından "yasa dışı" ilan edilen Nijerya İslami Hareketi (IMN) lideri Şeyh İbrahim el Zakzaki'nin tedavi görmesine izin verildi.

Kaduna Yüksek Mahkemesi, sağlık sorunlarıyla mücadele eden 65 yaşındaki Zakzaki'nin serbest bırakılma talebini reddederken, tedavi görmesine izin verdi.

Hakim Gideon Kurada başkanlığındaki mahkeme, Zakzaki'nin kefaletle serbest bırakılması için yeterli tıbbi kanıtın olmadığını açıkladı.

Öte yandan Zakzaki'nin avukatı Femi Falana, gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 Aralık 2015'ten beri gözaltında bulunan müvekkilinin yeterli tıbbi destek almadığını belirterek, "Mallam (Zakzaki) bir gözünü kaybetti ve ikincisini kaybetme sürecinde." dedi.

Mahkeme ayrıca Zakzaki ve eşi hakkında bir sonraki mahkemeye kadar Polis İstihbarat Servisince (DSS) gözaltında tutulmaya devam etmelerine karar verdi ve duruşmayı 25 Mart'a erteledi.

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde faaliyet gösteren IMN, tehlikeli ve ayrılıkçı bir örgüt gibi hareket ettiği gerekçesiyle 2016 yılında "isyancı ve yasa dışı" ilan edilmişti.

Zakzaki, Nijeryalı General Tukur Buratai'nin konvoyunun geçişini engellemesi üzerine Kaduna'ya bağlı Zaria kentinde Şiiler ile Nijerya ordusu arasında 2015 yılında çıkan çatışmalarda gözaltına alınmıştı. Çatışmalarda çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:07 Kaynak: AA

Hükümet, Nijerya, Güncel
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