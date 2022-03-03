Nijerya, Japonya'nın gönderdiği 859 bin 600 doz Kovid-19 aşısını teslim aldı - Son Dakika
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Nijerya, Japonya'nın gönderdiği 859 bin 600 doz Kovid-19 aşısını teslim aldı

03.03.2022 00:20
Nijerya, Japonya'nın gönderdiği 859 bin 600 doz Kovid-19 aşısını teslim aldı

Nijerya'ya, Kovid-19'la mücadele kapsamında 859 bin 600 doz AstraZeneca aşısı daha ulaştı.

Nijerya'ya, Kovid-19'la mücadele kapsamında 859 bin 600 doz AstraZeneca aşısı daha ulaştı.

Japonya tarafından temin edilen ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) yardımıyla gönderilen 859 bin 600 doz AstraZeneca aşısı, başkent Abuja'da yetkililere teslim edildi.

Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı (NPHCDA) Direktörü Faisal Shuaib, yaptığı açıklamada, aşıların dışında doğrudan güneş tahrikli buzdolapların da teslim aldığını belirtti.

Shuaib, teslim alınan aşıların ülkenin Kovid-19'la mücadelede yardımcı olacağını işaret ederek, "Özellikle aldığımız buzdolapları, aşı depolama için bağımsız ve kesintisiz güç kaynağındaki avantajlarından dolayı mutluyuz." dedi.

Nijerya hükümeti, ülkeye gönderilen bir milyondan fazla doz AstraZeneca aşısını, son kullanma tarihinin geçmesi nedeniyle aralık 2021'de imha etmişti.

Hükümet, bundan sonra son kullanım süresi az olan aşıları kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, salgının başından bu yana 254 bin 570 kişi virüse yakalandı, 249 bin 90 kişi sağlığına kavuştu, 3 bin 142 kişi ise yaşamını yitirdi.

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AstraZeneca, Nijerya, Japonya, COVAX, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya, Japonya'nın gönderdiği 859 bin 600 doz Kovid-19 aşısını teslim aldı - Son Dakika


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