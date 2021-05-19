Nijerya, Johnson and Johnson aşısının kullanımını onayladı - Son Dakika

Nijerya, Johnson and Johnson aşısının kullanımını onayladı

19.05.2021 00:57
Nijerya, Johnson and Johnson aşısının kullanımını onayladı, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Amerikan ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın (J&J) ürettiği aşının kullanımını onayladığını bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Amerikan ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın (J&J) ürettiği aşının kullanımını onayladığını bildirildi.

Ulusal Gıda, İlaç Yönetim ve Kontrol Merkezi (NAFDAC) Direktörü Moji Adeyeye, yaptığı açıklamada, J&J aşısı üzerinde yapılan incelemelerden sonra ülkede aşının kullanımına uygun görüldüğünü belirtti.

Adeyeye, "NAFDAC, J&J aşısı için 'acil kullanım izni veriyor' ancak sadece 18 yaş ve üzeri için kullanılabilir." ifadesine yer verdi.

Nijerya hükümeti, Kovid-19'a karşı mücadele kapsamında 29,8 milyon J&J aşısı tedarik edeceğini açıklamıştı.

Ülkede 5 Mart'ta başlatılan kitlesel Kovid-19 aşısı kampanyası kapsamında 2 milyondan fazla kişiye aşı yapıldı.

Nijerya'da salgının başından bu yana 165 bin 778 kişi virüse yakalandı, bunlardan 156 bin 415'i sağlığına kavuştu. Virüs nedeniyle 2 bin 67 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya, Afrika, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya, Johnson and Johnson aşısının kullanımını onayladı - Son Dakika


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