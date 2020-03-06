Nijerya kamuda 70 bin bankamatik işçisi tespit etti - Son Dakika
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Nijerya kamuda 70 bin bankamatik işçisi tespit etti

6 saat önce

Nijerya hükümeti, devlet kurumlarında çalışmadığı halde düzenli maaş ödenen 70 bin kişi tespit ettiklerini duyurdu.

Nijerya kamuda 70 bin bankamatik işçisi tespit etti, System.String[]

Nijerya hükümeti, devlet kurumlarında çalışmadığı halde düzenli maaş ödenen 70 bin kişi tespit ettiklerini duyurdu.

Nijerya Finans ve Ulusal Planlama Bakanı Zeynep Ahmet, ülkede uygulanan yeni Personel Bilgi Sistemi'nin (IPPIS) sonucunda kamu hizmetleri alanında 2017-2019 yıllarında 70 bin "hayalet işçiye" maaş ödendiğinin anlaşıldığını açıkladı.

Hayalet işçilerin devlete maliyetinin yaklaşık 561 milyon dolar olduğunun altını çizen Ahmet, bu kişilerin bazılarının hayatta olmadığını kaydetti.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, 2015 yılında iktidara geldiğinde yolsuzluklarla geniş çaplı mücadele başlatmıştı.

Buhari'nin ülkede yolsuzluklarla yeteri kadar mücadele edilmediği yönündeki eleştirisi sonrası 15 kişilik özel heyet kurularak mahkemelerin takip edilmesi kararı alınmıştı.

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:30 Kaynak: AA
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