Nijerya: "Kilise saldırısında 21 kişi öldü" - Son Dakika
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Nijerya: "Kilise saldırısında 21 kişi öldü"

06.06.2022 17:07
Nijerya: "Kilise saldırısında 21 kişi öldü"

Nijerya hükümeti, dün Ondo eyaletinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 21 kişinin öldüğünü açıkladı.

Nijerya hükümeti, dün Ondo eyaletinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 21 kişinin öldüğünü açıkladı.

Nijerya'nın güneybatısındaki Ondo eyaletindeki Owo kasabasında bulunan St Francis Xavier kilisesine silahlı kişiler tarafından dün saldırı gerçekleştirilmişti. Silahlı saldırganlar, kilisede pazar ayini sırasında ibadet edenlerin üzerine ateş açmış ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Nijerya hükümeti tarafından saldırının ardından bugün yapılan açıklamada, olayda aralarında çocukların da olduğu 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Ondo Eyalet Valiliği Sözcüsü Richard Olatunde, silahlı saldırganların ayine katılan ibadet edenlere ateş açmadan önce kilisenin içinde dinamit patlattıklarını belirterek, "Saldırganlar kiliseye bile girmediler, pencerelerden ateş ediyorlardı" dedi. Eyalet hükümeti saldırıda hayatını kaybedenler için 7 günlük yas ilan etti ve bayrağın Ondo'da yarıya indirilmesini emretti. - ABUJA

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Kaynak: İHA

Francis Xavier, Nijerya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nijerya: 'Kilise saldırısında 21 kişi öldü' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya: "Kilise saldırısında 21 kişi öldü" - Son Dakika
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