Nijerya Kovid-19 nedeniyle 13 ülkeye seyahat yasağı getirdi - Son Dakika
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Nijerya Kovid-19 nedeniyle 13 ülkeye seyahat yasağı getirdi

6 saat önce

Nijerya, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en çok etkilenen 13 ülkeye seyahat yasağı getirdiğini açıkladı.

Nijerya Kovid-19 nedeniyle 13 ülkeye seyahat yasağı getirdi, System.String[]

Nijerya, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en çok etkilenen 13 ülkeye seyahat yasağı getirdiğini açıkladı.

Nijerya Hükümet Sekreteri Boss Mustafa, basına yaptığı açıklamada, ABD, İngiltere, Çin, Japonya, İran, İsviçre, Norveç, Hollanda, Fransa, Güney Kore, Almanya, İtalya ve İspanya vatandaşlarına seyahat yasağı getirildiğini belirtti.

Mustafa, bu ülkelerden uçuşların askıya alındığını ifade ederek, hükümet yetkililerinin de yurt dışı seyahatlerinin yasakladığı bilgisini paylaştı.

Nijerya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, ülkede daha önce planlanan Ulusal Spor Festivali'nin de Kovid-19 nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Öte yandan, ülkedeki üniversite mezunlarının yaptığı Ulusal Gençlik Hizmet Birlikleri (NYSC) mecburi hizmetine ara verilmesi kararlaştırıldı.

Nijerya'da, bugün tespit edilen 5 yeni vakayla Kovid-19 vaka sayısı 9'a yükseldi.

İspanya, Hükümet, Nijerya, Boss, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:10 Kaynak: AA

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