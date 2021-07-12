Nijerya, Kovid-19 salgınının 3'üncü dalgasıyla karşı karşıya - Son Dakika

Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son dönemde görülen hızlı artış, salgında 3'üncü dalga endişesine yol açtı.

Ülkenin ticaret şehri Lagos ve Oyo eyaletlerinde 14 kişide Kovid-19'un Delta varyantının görülmesinin ardından günlük vaka sayılarında artış yaşanmaya başlandı.

Vakalardaki hızlı artış, ülkede salgında 3'üncü dalga endişesine yol açtı.

Lagos Valisi Babajide Sanwo-Olu, yaptığı açıklamada, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle Lagos eyaletinde yeni tedbirler uygulayacaklarını belirtti.

Sanwo-Olu, tedbirlere uymayan yabancı vatandaşların oturma izninin iptal edileceğini, Nijerya vatandaşlarının ise hapis cezası ile yargılanacağını söyledi.

Karantina merkezlerine kabul edilen insan sayısının artmaya başladığını kaydeden Sanwo-Olu, ülke dışından gelenlerin daha sıkı takip edileceğini ifade etti.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, Kovid-19 salgınının başından bu yana 168 bin 552 kişi virüse yakalandı, bunlardan 164 bin 439'u sağlığına kavuştu, 2 bin 124 kişi ise yaşamını yitirdi.