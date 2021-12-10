Nijerya, Kovid-19'un Omicron varyantına karşı takviye aşı kampanyası başlattı - Son Dakika

Nijerya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının tespit edilmesinin ardından ülkede 3. doz takviye aşı kampanyası başlatıldı.

Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı Direktörü Faisal Shuaib, yaptığı açıklamada, ülkede Omicron varyantının tespit edilmesinin ardından hükümetin ülkedeki aşı programını gözden geçirdiğini belirtti.

Ülke genelinde BioNTech- Pfizer aşısı kullanılarak takviye doz uygulanmasına karar verildiğini söyleyen Shuaib, "Takviye doz, 18 yaş ve üzeri, iki doz AstraZeneca, Moderna, BioNTech-Pfizer veya tek doz Johnson ve Johnson aşısı olan kişilere yapılacak." dedi.

Nijerya'nın ABD'den bugün 2,5 milyon doz BioNTech-Pfizer aşısı temin ettiğini aktaran Shuaib, ülkede yerinden edilmişlerin kamplarında da aşı kampanyası başlatılacağını bildirdi.

Ülkede şimdiye kadar nüfusun yüzde 6,6'sına karşılık gelen 7,3 milyon kişi, Kovid-19 aşısının ilk dozunu aldı.

Şimdiye kadar 6 kişide Omicron varyantı tespit edilen Nijerya'da salgının başından bu yana 215 bin 918 Kovid-19 vakası görüldü ve 2 bin 981 kişi yaşamını yitirdi.