Nijerya, Kripto Sektörünü Düzenlemek İçin Kayıt Ücretlerini Beş Katına Çıkarıyor - Son Dakika
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Nijerya, Kripto Sektörünü Düzenlemek İçin Kayıt Ücretlerini Beş Katına Çıkarıyor

Nijerya, Kripto Sektörünü Düzenlemek İçin Kayıt Ücretlerini Beş Katına Çıkarıyor

Nijerya'nın Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para birimi hizmetleri sunan borsalar için kayıt ücretlerini beş katına çıkarma teklif ediyor. Bu, sektördeki netliği artırmak ve Nijerya Merkez Bankası ile yapılan son toplantılarda elde edilen görüşler de dahil olmak üzere, sektörün paydaşlarından alınan geri bildirimleri yansıtmayı amaçlıyor.

16.03.2024 13:31  Güncelleme: 13:36
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Nijerya'nın Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC), kripto para birimi hizmetleri sunan borsalar için kayıt ücretlerini beş katına çıkarma teklifi, sektörde netlik ve düzenleme amacı güderek büyük bir değişiklik öngörüyor.

Nijerya, Ülkedeki Kripto Sektörünü Düzenliyor

Nijerya'nın Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para birimleriyle ilgili hizmetler sunan platformlar için kayıt ücretlerinde önemli bir artış yapmayı planlıyor. SEC tarafından önerilen yeni düzenlemeler, kripto borsalarının kayıt ücretini şu anki 30 milyon Nijerya Nairası'ndan (yaklaşık 18.620 Amerikan Doları) 150 milyon Nairaya (yaklaşık 93.000 Amerikan Doları) çıkarmayı içeriyor. Bu adım, sektördeki netliği artırmak ve Nijerya Merkez Bankası (CBN) ile yapılan son toplantılarda elde edilen görüşler de dahil olmak üzere, sektörün paydaşlarından alınan geri bildirimleri yansıtmayı amaçlıyor.

Nijerya SEC'in bu önerisi, 2022 Mayıs'ında ilk kez kripto ve dijital varlık hizmet sağlayıcıları için belirlenen kurallar ve yönergelerde bir güncelleme niteliğinde. Yeni düzenlemeler uyarınca, dijital varlık borsaları, dijital varlık sunan platformlar ve kripto para birimleri gibi dijital varlıkların güvenli saklanmasından sorumlu olan üçüncü taraf kuruluşları, mevcut 100.000 Naira (yaklaşık 62 Amerikan Doları) olan başvuru ücretini 300.000 Naira'ya (yaklaşık 186 Amerikan Doları) çıkarmak zorunda kalacak. Ayrıca, işlem ücreti de 300.000 Nairadan 1 milyon Nairaya (yaklaşık 620 Amerikan Doları) yükseltilecek.

Son olarak değişiklikler ayrıca, kripto sektörüne yönelik kuralların ve kılavuzların isminin "Dijital Varlıkların İhracı, Arz Platformları ve Muhafazasına İlişkin Yeni Kurallar"dan "Dijital Varlıkların İhracı, Arz Platformları, Takas ve Muhafazasına İlişkin Kurallar" olarak değiştirilmesini de içeriyor.

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Son Dakika Kripto Nijerya, Kripto Sektörünü Düzenlemek İçin Kayıt Ücretlerini Beş Katına Çıkarıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya, Kripto Sektörünü Düzenlemek İçin Kayıt Ücretlerini Beş Katına Çıkarıyor - Son Dakika
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