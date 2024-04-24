Nijerya Merkez Bankası Kripto Para Borsalarını Hedef Alıyor - Son Dakika
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Nijerya Merkez Bankası Kripto Para Borsalarını Hedef Alıyor

Nijerya Merkez Bankası, Bybit, KuCoin, OKX ve Binance gibi büyük kripto para borsalarını hedef alan yeni bir düzenleme yayımladı. Finans kuruluşlarından bu platformlarla işlem yapanları belirlemeleri istendi. Kripto para işlemlerine getirilen sınırlamalar ve yüksek düzeyde denetim, ülkenin ekonomik istikrarını koruma çabasının bir parçası olarak karşımıza çıkıyor.

24.04.2024 17:12  Güncelleme: 17:18
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Nijerya Merkez Bankası'nın yeni düzenlemesi, Bybit, KuCoin, OKX ve Binance gibi büyük kripto para borsalarını hedef alıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte finans kuruluşlarından bu platformlarla işlem yapanları belirlemeleri istendi. Kripto para işlemlerine getirilen sınırlamalar ve yüksek düzeyde denetim, ülkenin ekonomik istikrarını koruma çabasının bir parçası olarak karşımıza çıkıyor.

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Nijerya Merkez Bankası, ülkedeki finansal kurumlarına, Bybit, KuCoin, OKX ve Binance gibi kripto para platformlarını kullanan şahıs ve işletmeleri belirleme görevi verdi. Nijerya Merkez Bankası, mevduat bankaları, finans kurumları ve diğer ilgili taraflara hitaben bir genelge yayımlayarak, kripto para işlemleri yapmanın veya bu tür işlemler için ödeme kolaylığı sağlamanın yasak olduğunu hatırlattı.

Yayımlanan bu talimatta, belirlenen hesapların altı ay süreyle herhangi bir para çıkışına izin vermeyecek şekilde işaretlenmesi istendi. Bu yönergenin ihlali durumunda ağır yaptırımların uygulanacağı vurgulandı. Bununla birlikte, kripto para piyasalarında faaliyet gösteren ve Tether (USDT) alıp satan kişilerin yasa dışı hareket ettiği, bu tür faaliyetlerde bulunanların tutuklanacağı belirtildi.

Son dönemde, Binance ve Nijerya hükümeti arasında yaşanan ve uluslararası basına da yansıyan anlaşmazlık, bu sert tutumun bir parçası olarak değerlendiriliyor. Nijerya, Binance'i döviz spekülasyonunu teşvik etmekle suçlarken, şirketin yöneticilerinden birinin ülkede tutuklanması ve diğerinin kaçması olayları yaşandı.

Son olarak Flincap CEO'su Nathaniel Luz, bu son düzenlemenin yerel kripto borsalarını kapsamadığına dikkat çekti ve birçok Nijeryalı kripto şirketinin lisans almaya yönelik adımlarını sürdürdüğünü ifade etti.

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Son Dakika Kripto Nijerya Merkez Bankası Kripto Para Borsalarını Hedef Alıyor - Son Dakika

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