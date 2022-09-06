Nijerya'da bir ayda, silahlı çetelerin rehin tuttuğu 229 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Nijerya'da bir ayda, silahlı çetelerin rehin tuttuğu 229 kişi kurtarıldı

06.09.2022 13:16
Nijerya'da bir ayda, silahlı çetelerin rehin tuttuğu 229 kişi kurtarıldı

Nijerya'nın 6 bölgesinde, bir ayda, silahlı kişilerin rehin tuttuğu 229 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Nijerya'nın 6 bölgesinde, bir ayda, silahlı kişilerin rehin tuttuğu 229 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Enformasyon ve Kültür Bakanı Lai Muhammed'in öncülüğünde, ülkenin güvenlik sorunlarını ele almak için başkent Abuja'da ortak basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Enformasyon ve Kültür Bakanı Muhammed, Savunma Bakanı Bashir Salihi Magashi, İçişleri Bakanı Rauf Aregbesola, Polis İşleri Bakanı Maigari Dingyadi ve Genelkurmay Başkanı Lucky İrabor katıldı.

Savunma Bakanı Magashi, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çete üyelerinin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve İSWAP'a yönelik operasyonlarda önemli başarı kaydedildiğini belirtti.

Magashi, bir ayda ülkenin 6 bölgesinde silahlı çete üyelerin rehin tuttuğu 229 kişinin kurtarıldığını kaydederek, onlarca silahlı çete üyesinin de etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Bölgelerde düzenlenen operasyonlarda 540 silahlı çete üyesi ile terör örgütü Boko Haram ve İSWAP üyesi 218 kişinin yakalandığını aktaran Magashi, 458 silah ve 4 bin 658 mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

"Ülkede en kötü güvensizlik sona erdi"

Enformasyon ve Kültür Bakanı Muhammed, ülkede barış ve güvenliğin yavaş yavaş sağlandığını ve "en kötü güvensizliğin" sona erdiğini ifade etti.

Teröristler tarafından "yumuşak hedeflere yönelik izole saldırılara" hala tanık olunabildiğine işaret eden Muhammed, ancak güvenlik teşkilatlarının teröristlere karşı büyük zafer kaydettiğini söyledi.

Muhammed, teröristlerin, silahlı çete üyelerinin ve yandaşlarının asla ülkeye hakim olamayacağını sözlerini ekledi.

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Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Boko Haram, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da bir ayda, silahlı çetelerin rehin tuttuğu 229 kişi kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da bir ayda, silahlı çetelerin rehin tuttuğu 229 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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