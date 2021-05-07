Nijerya'nın Abia eyaletinde silahlı kişiler üniversite öğrencilerini kaçırdı - Son Dakika

Nijerya'nın Abia eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda çok sayıda üniversite öğrencisinin kaçırıldığı bildirildi.

Abia Eyaleti Enformasyon Komiseri John Kalu, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin, eyaletin Okigwe-Uturu kara yolunda Abia Eyalet Üniversitesinin (ABSU) öğrencilerini taşıyan minibüse saldırı düzenlediğini belirtti.

Kalu, saldırıda çok sayıda öğrencinin kaçırıldığını kaydederek, saldırı sırasında 2 öğrencinin de kaçmayı başardığını ifade etti.

Kaçırılan öğrencileri kurtarmak için komşu eyalet İmo'daki güvenlik güçleriyle iş birliği içinde olduklarını aktaran Kalu, "Kamuoyunun ve ABSU topluluğunun sakin kalmalarını tavsiye ediyoruz çünkü mağdurların güvenliğini sağlamak için hiçbir kaynak ayırmayacağız." ifadesini kullandı.

Nijerya'nın Benue, Plateau, Katsina ve Zamfara gibi eyaletlerde ocaktan bu yana birçok kez okullardan öğrenciler kaçırılmıştı.

Ülkede en son 20 Nisan'da silahlı kişilerin Kaduna eyaletindeki Green Field Özel Üniversitesinde düzenlediği saldırıda 16 öğrenci kaçırmıştı.

Nijerya okulları hedef alan saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara verilmişti.