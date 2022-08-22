Nijerya'da şiddetli yağışların yol açtığı seller 10 can aldı - Son Dakika
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Nijerya'da şiddetli yağışların yol açtığı seller 10 can aldı

22.08.2022 14:50
Nijerya'da şiddetli yağışların yol açtığı seller 10 can aldı

Nijerya'nın Adamawa eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 10 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın Adamawa eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 10 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansının (SEMA) Adamaawa Genel Sekreteri Sulaiman Muhammad, yaptığı açıklamada, eyalette iki gündür devam eden şiddetli yağışların sellere neden olduğunu belirtti.

Muhammad, eyaletin Girei köyünde seller nedeniyle 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ve bazılarının da kaybolduğunu kaydetti.

Seller nedeniyle 2 bin 538 kişinin yerinden olduğunu aktaran Muhammad, yaralıların hastanelere sevk edildiğini dile getirdi.

Muhammad, hükümetin selzedelere acil insani yardım gönderdiğini ifade etti.

İklim değişikliği ve çevre uzmanları, ülkede 53 milyon kişinin sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

Nijerya'nın Kano ve Jigawa eyaletlerinde sağanakların yol açtığı sellerde 225 yerleşim yeri sular altında kalmıştı.

Avrupa Birliği (AB), Nijerya'nın 5 eyaletindeki selin etkisini azaltmak için acil durum hazırlığı olarak 70 bin avro destek sağlamıştı.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor.

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Kaynak: AA

Adamawa, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da şiddetli yağışların yol açtığı seller 10 can aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Nijerya'da şiddetli yağışların yol açtığı seller 10 can aldı - Son Dakika
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