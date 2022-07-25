Nijerya'nın başkenti Abuja'da silahlı saldırı tehdidine karşı devlet okulları kapatıldı - Son Dakika
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Nijerya'nın başkenti Abuja'da silahlı saldırı tehdidine karşı devlet okulları kapatıldı

25.07.2022 18:50
Nijerya'nın başkenti Abuja'da silahlı saldırı tehdidine karşı devlet okulları kapatıldı

Nijerya'nın başkenti Abuja'daki tüm devlet okullarında, silahlı çetelerin saldırı tehdidi nedeniyle eğitime ara verildi.

Nijerya'nın başkenti Abuja'daki tüm devlet okullarında, silahlı çetelerin saldırı tehdidi nedeniyle eğitime ara verildi.

Eğitim Bakanlığının Basın Direktörü Ben Goong, yaptığı yazılı açıklamada, terör saldırısı tehdidi nedeniyle Eğitim Bakanı Adamu Adamu'nun Abuja'daki tüm devlet okullarının derhal kapatılmasını emrettiğini belirtti.

Bakanlığının bu kararını özellikle son sınıf öğrencilerinin eğitimlerini etkileyeceğinin farkında olunduğuna dikkati çeken Goong, hükümetin öğrencilerin can güvenliği için böyle bir karar aldığını ifade etti.

Goong, yakında öğrencilere sınavlara nasıl ve ne zaman girebilecekleri konusunda bilgi verileceğini vurguladı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

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Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'nın başkenti Abuja'da silahlı saldırı tehdidine karşı devlet okulları kapatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'nın başkenti Abuja'da silahlı saldırı tehdidine karşı devlet okulları kapatıldı - Son Dakika
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