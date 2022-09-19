Nijerya'da zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Nijerya'da zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaşamını yitirdi

19.09.2022 03:11
Nijerya'da zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaşamını yitirdi

Nijerya'nın başkenti Abuja'da yolcu otobüsle iki aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 19 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın başkenti Abuja'da yolcu otobüsle iki aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 19 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Yol Güvenliği Abuja Koordinatör Vekili Dauda Biu, yaptığı açıklamada, başkentte yolcu otobüsüyle karşı yönden gelen iki aracın çarpıştığını belirtti.

Biu, kazada ilk belirlemelere göre 19 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Biu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

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Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da zincirleme trafik kazasında 19 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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