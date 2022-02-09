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Nijerya'nın Bauchi eyaletinde kolera salgını nedeniyle geçen ay 21 kişi öldü - Son Dakika

Nijerya'nın Bauchi eyaletinde kolera salgını nedeniyle geçen ay 21 kişi öldü

09.02.2022 23:47
Nijerya'nın Bauchi eyaletinde kolera salgını nedeniyle geçen ay 21 kişi öldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bauchi eyaletinde görülen kolera salgını nedeniyle ocak ayında 21 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bauchi eyaletinde görülen kolera salgını nedeniyle ocak ayında 21 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bauchi eyaletinin Sağlık Komiseri Dr. Aliyu Maigoro, yaptığı açıklamada, ocakta eyaletin farklı bölgelerinde 419 kişiye kolera teşhisi konulduğunu belirtti.

Hastalığa yakalananlardan 21 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin tedavi altına alındığını ifade eden Maigoro, hastalığın görüldüğü bölgelere acil ilaç ve tıbbi malzeme sevkiyatının yapıldığını vurguladı.

Bölge sakinlerine salgına karşı tedbir almaları çağrısında bulunan Maigoro, herhangi bir şüpheli durumda yetkililere haber verilmesini istedi.

Nijerya genelinde geçen yıl 107 bin 911 kişiye kolera teşhisi konulmuş, salgın nedeniyle 3 bin 598 kişi yaşamını yitirmişti.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu; gıda ve su yoluyla bulaşan bir hastalık olan kolera, şiddetli ishale ve vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması, tıbbi müdahalenin anında, etkin yapılamaması, hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçeği virüsü gibi salgın hastalıklarına da sıklıkla rastlanıyor.

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Batı Afrika, Nijerya, Ocak, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'nın Bauchi eyaletinde kolera salgını nedeniyle geçen ay 21 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijerya'nın Bauchi eyaletinde kolera salgını nedeniyle geçen ay 21 kişi öldü - Son Dakika
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