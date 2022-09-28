Nijerya'da şiddet olayları nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika
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Nijerya'da şiddet olayları nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

28.09.2022 23:08
Nijerya'da şiddet olayları nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Nijerya'nın Edo eyaletinde artan silahlı saldırılar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Nijerya'nın Edo eyaletinde artan silahlı saldırılar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Edo Eyalet Valiliği Sekreteri Osarodion Ogie, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletin Obazagbon ve Ogheghe bölgelerinde artan şiddet olayları nedeniyle 24 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirtti.

Ogie, söz konusu bölgelerde güvenlik tatbikatı yapılacağını bildirdi.

Ulusal basında çıkan haberlerde, eyalette düzenlenen operasyonlarda 37 silahlı çete üyesi yakalanmıştı.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

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Kaynak: AA

Sokağa Çıkma Yasağı, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da şiddet olayları nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da şiddet olayları nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Son Dakika
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