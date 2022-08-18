İwegbu, baskında aralarında 3 kadın ve 2 çocuk olmak üzere 20 kişinin mumyalanmış cesedinin bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Nijerya'da bir tapınakta 20 kişinin cesedi bulundu - Son Dakika

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