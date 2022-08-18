Nijerya'da bir tapınakta 20 kişinin cesedi bulundu - Son Dakika
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Nijerya'da bir tapınakta 20 kişinin cesedi bulundu

18.08.2022 14:56
Nijerya'da bir tapınakta 20 kişinin cesedi bulundu

Nijerya'nın Edo eyaletinde bir tapınakta 20 kişinin cesedinin bulunduğu bildirildi.

Nijerya'nın Edo eyaletinde bir tapınakta 20 kişinin cesedinin bulunduğu bildirildi.

Edo Eyaleti Polis Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Jennifer İwegbu, yaptığı açıklamada, polisin, Benin şehrinde bir tapınağa baskın düzenlediğini belirtti.

İwegbu, baskında aralarında 3 kadın ve 2 çocuk olmak üzere 20 kişinin mumyalanmış cesedinin bulunduğunu kaydetti.

Olaya ilişkin 3 kişinin yakalandığını aktaran İwegbu, kaçan diğer zanlıların bulunması için bölgede yoğun çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Nijerya'da büyü yoluyla zengin olma hayali kuran kişiler, büyücülerin sözde ayinde kullanacağı kanı temin etmek için cinayet işliyor.

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Kaynak: AA

Halkla İlişkiler, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da bir tapınakta 20 kişinin cesedi bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da bir tapınakta 20 kişinin cesedi bulundu - Son Dakika
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