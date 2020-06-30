Nijerya'nın en büyük doğalgaz boru hattı projesinin temelleri atıldı - Son Dakika

Nijerya'nın en büyük doğalgaz boru hattı projesinin temelleri atıldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın en uzun doğal gaz boru hattı projesi için temel atma töreni düzenlendi.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın en uzun doğal gaz boru hattı projesi için temel atma töreni düzenlendi.

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Kogi ve Kaduna eyaletlerinde eş zamanlı düzenlenen ve canlı yayınlanan temel atma törenine Kogi, Nijer, Kaduna ve Kano eyalet valilerinin yanı sıra bazı bakanlar ve kabine üyeleri katıldı.

İnşa edilmesi planlanan 614 kilometre uzunluğundaki hat, ülkenin en uzun doğalgaz boru hattı projesi olarak kabul ediliyor. Ülkenin güneyindeki Kogi eyaletinde döşenmeye başlanan boru hattı, başkent Abuja, Nijer ve Kaduna eyaletlerinde geçerek Kano eyaletine kadar uzanacak. Boru hattı projesiyle Nijerya'nın doğalgaz merkezi olan Nijer Delta bölgesinden ülkenin kuzeyine doğalgaz nakli gerçekleştirilecek.

İki yılda tamamlanması hedeflenen projeyle Abuja, Kaduna ve Kano'daki santrallere de enerji kaynağı oluşturulması hedefleniyor.

Kogi-Kano doğalgaz boru hattı projesi Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin en önemli seçim vaadleri arasında bulunuyordu.

Afrika'nın batısındaki Nijerya, kıtanın en önemli petrol ve doğalgaz rezervlerine sahip ülkeleri arasında yer alıyor.

Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 19:07 Kaynak: AA

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