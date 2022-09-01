Nijerya'da motosiklet taksi yasağını ihlal edenlere 3 yıl hapis cezası verilecek - Son Dakika
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Nijerya'da motosiklet taksi yasağını ihlal edenlere 3 yıl hapis cezası verilecek

01.09.2022 21:36
Nijerya'da motosiklet taksi yasağını ihlal edenlere 3 yıl hapis cezası verilecek

Nijerya'nın en kalabalık şehirlerinden Lagos'ta, güvenlik gerekçesiyle motosiklet taksilere getirilen yasağa uymayan sürücülere 3 yıl hapis cezası verilecek.

Nijerya'nın en kalabalık şehirlerinden Lagos'ta, güvenlik gerekçesiyle motosiklet taksilere getirilen yasağa uymayan sürücülere 3 yıl hapis cezası verilecek.

Lagos Eyaleti Ulaşım Komiseri Frederic Oladeinde, yaptığı açıklamada, güvenlik gerekçesiyle motosiklet taksilerin kullanımına getirilen yasağı ihlal eden sürücülerin 3 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olacağını belirtti.

Oladeinde, "Vatandaşları bu karara uymaya davet ediyoruz. Bu karara uymayan sürücülerin motosikletlerine el konulacak." ifadesini kullandı.

Komiser Oladeinde, şehirde yasağın uygulanması için 200 polisin takviye edildiğini ifade etti.

Lagos hükümeti, 1 Haziran'da bölge sakinleri için güvenlik tehdidi oluşturmaya başladığı gerekçesiyle motosiklet taksilerin kullanımını yasaklamıştı.

Yasağa karşı çıkan motosiklet taksiciler ve yolcuların düzenlediği protestoda çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Bölgede yasağın uygulanmaya başlamasından bu yana hükümet tarafından 2 binden fazla motosiklete el konulmuştu.

Yaklaşık 16 milyon kişinin yaşadığı şehirde çok sayıda genç, motosikletli taksilerden geçimini sağlarken trafikten kurtulmak isteyen halk da hızından dolayı bu tür taksilere ilgi gösteriyordu.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Nijerya'da motosiklet taksi yasağını ihlal edenlere 3 yıl hapis cezası verilecek - Son Dakika
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