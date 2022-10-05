İklim değişikliği ve çevre uzmanları, ülkede 53 milyon kişinin sel tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

Felaket nedeniyle 651 bin 53 insanın evsiz kaldığını kaydeden Tanimu, bu kişilerin yaşadıkları yerleri terk ederek geçici kamplara sığındığını söyledi.

Kaynak: AA

Nijerya, evsiz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nijerya'da seller 650 binden fazla insanı yerinden etti - Son Dakika

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