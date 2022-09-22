IPOB üyelerine ait silah ve mühimmatın da ele geçirildiğini aktaran Danmadami, teröristlerin sığınaklarının da imha edildiğini söyledi.

Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nijerya'da terör örgütü IPOB'un 6 üyesi etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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