Nijerya'da IPOB saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Nijerya'da IPOB saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti

03.08.2022 19:28
Nijerya'da IPOB saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın güneyindeki İmo eyaletinde, terör örgütü ilan edilen Biafra Yerli Halklarının (IPOB) düzenlediği saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya'nın güneyindeki İmo eyaletinde, terör örgütü ilan edilen Biafra Yerli Halklarının (IPOB) düzenlediği saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi.

İmo Polis Sözcüsü Mike Abattam, yaptığı açıklamada, IPOB üyelerinin, İmo eyaletine bağlı Orogwe bölgesinde etrafa ateş açtığını belirtti.

Saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden Abattam, çok sayıda kişinin de yaralandığını ifade etti.

Abattam, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini söyledi.

Nijerya'nın güneyinde ayrılıkçı Biafra Yerli Halkları (IPOB) tarafından zaman zaman bu tür saldırılar düzenleniyor.

Güney bölgesinde 29 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda, IPOB üyesi 16 kişi, silah ve bombalarla yakalanmıştı.

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.

Nijerya devleti tarafından terör örgütü olarak ilan edilen IPOB, bağımsız devlet kurmak istiyor.

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Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

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