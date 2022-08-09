Nijerya'da 5 Haziran'da kiliseye yönelik saldırının şüphelileri yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Nijerya'da 5 Haziran'da kiliseye yönelik saldırının şüphelileri yakalandı

09.08.2022 18:18
Nijerya'da 5 Haziran'da kiliseye yönelik saldırının şüphelileri yakalandı

Nijerya'nın güneyindeki Ondo eyaletinde bir kiliseye düzenlenen ve en az 40 kişinin öldüğü saldırı ile bağlantılı şüphelilerin yakalandığı bildirildi.

Nijerya'nın güneyindeki Ondo eyaletinde bir kiliseye düzenlenen ve en az 40 kişinin öldüğü saldırı ile bağlantılı şüphelilerin yakalandığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanı Lucky İrabor, yerel televizyon kanalı Channels'e yaptığı açıklamada, 5 Haziran'da Ondo eyaletinin Owo bölgesindeki kiliseye düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturmada şüphelilerin silahlı kuvvetler, güvenlik hizmetleri departmanı ve polisin katıldığı ortak operasyonlar sırasında yakalandığını ifade etti.

Yakalananların sayısı hakkında bilgi vermeyen İrabor, "Bunları kamuoyuna sunmak niyetindeydim ancak soruşturma devam ettiği için fikrimi değiştirmek zorunda kaldım." dedi.

İrabor, yakında saldırganları ve ülkedeki diğer saldırıların arkasındakileri açıklayacağını kaydetti.

5 Haziran'da Ondo eyaletine bağlı Owo bölgesindeki Katolik kilisesinde ibadet edenlere düzenlenen saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybetmişi.

Hükümet, saldırıdan Boko Haram terör örgütü bağlantılı olan ISWAP'ı sorumlu tutmuştu.

YORUMLAR
500
Nijerya'da silahlı saldırı korkusuyla yerinden edilen 12 bin kişi evine döndü Nijerya'da silahlı saldırı korkusuyla yerinden edilen 12 bin kişi evine döndü Nijerya'da polis ile Şii grup arasındaki çatışmada 6 kişi öldü Nijerya'da polis ile Şii grup arasındaki çatışmada 6 kişi öldü
Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da 5 Haziran'da kiliseye yönelik saldırının şüphelileri yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:57 Yunanistan'da 'Abdülhamid Han' paniği! Manşetlerde bir kez daha Türkiye var
17:44 Acun Ilıcalı'nın ilk eşi güzelliğiyle dikkat çekti! Kızına çok benziyor
17:13 Yıldız futbolcu Mbappe'nin Fenerbahçe'nin eski yengesine abayı yaktığı öne sürüldü
17:08 Fenerbahçe Beko, eski oyuncusu Bjelica'yı transfer ettiğini duyurdu
17:09 İngiltere'de hane başı enerji faturası artışı sürecek
17:55 Ülkesine dönen Suriyeliden dikkat çeken sözler: Geldiğimizde idare ediyorduk, şimdi her şey çok pahalı
16:36 Fabrikadan kovulan ve tazminatları eksik yatırılan 350 işçiyle polis arasında çıkan arbede sonrası bazı işçiler fenalaştı
16:35 Bülent Ersoy'a hayranından şaşırtan jest! Ham altın hediye etti
16:28 Galatasaray, yeni transferleri Mertens ve Torreira'nın tatlı atışmasının videosunu yayınladı
16:48 Gazeteci Latif Şimşek: Cemal Enginyurt ağzı lağım kokan, küfürbaz bir adam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 18:18:10. #1.11#
SON DAKİKA: Nijerya'da 5 Haziran'da kiliseye yönelik saldırının şüphelileri yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş