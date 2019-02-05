Nijerya'nın İlk Hattatları Türkiye'nin Desteğiyle Eğitim Alıyor

- Kaduna eyaletinde açılan IRCICA Bölgesel Hat Merkezi Türkiye
'de hat sanatı eğitimi alan Nijeryalı hattat Yushaa Abdullah'ın öğrencilerine hat dersi vermesi
Öğrencilerin hat çalışması yapması
IRCICA Bölgesel Hat Merkezi hattatlarından İdris Ömer ile röportaj
Hat öğrencilerinden Amine Cafer ile röportaj Batı Afrika
'nın ilk hat merkezi olan ve Nijerya'da faaliyet gösteren IRCICA Bölgesel Hat Merkezi, Türkiye'nin destekleriyle hat sanatçısı yetiştiriyor.
Türkiye'de hat sanatı eğitimi alan Nijeryalı hattat Yushaa Abdullah tarafından Kaduna eyaletinde açılan hat sanatı merkezinde 20 öğrenci eğitim alıyor.
Türkiye'nin hat malzemelerini temin ettiği merkezde öğrenciler, hat sanatını öğreniyor.
Ülkelerinde hat sanatına destek olmadığı için ekonomik olarak zorluk yaşayan hattat adayları, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) ve Türkiye'nin destekleriyle hat malzemelerini temin ediyor ve çizimlerini yapabiliyor.
IRCICA Bölgesel Hat Merkezi hattatlarından İdris Ömer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hat merkezinde Türkiye'nin desteği ile hattat yetiştirdiklerini söyledi.
Türkiye'nin kendilerine verdiği destekten dolayı çok memnun olduklarını belirten Ömer, hat sanatı öğrencilerinin mezun olduklarında sertifikalarını almak için Türkiye'ye gideceklerini aktardı.