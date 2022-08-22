Nijerya'da 4 Katolik rahibe kaçırıldı - Son Dakika
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Nijerya'da 4 Katolik rahibe kaçırıldı

22.08.2022 13:52
Nijerya'da 4 Katolik rahibe kaçırıldı

Nijerya'nın İmo eyaletinde 4 rahibenin silahlı kişilerce kaçırıldığı bildirildi.

Nijerya'nın İmo eyaletinde 4 rahibenin silahlı kişilerce kaçırıldığı bildirildi.

İmo eyaletinde bulunan Sisters of Jesus Katolik Kilisesi Genel Sekreteri Zita Ihedoro, Rivers eyaletine giden rahibelerin dönüşte kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırısına uğradıklarını belirtti.

Saldırıda 4 Katolik rahibenin kaçırıldığını kaydeden Ihedoro, "Hızlı ve güvenli salıverilmeleri için dua istiyoruz." ifadesini kullandı.

Nijerya'da adam kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor ancak buna rağmen fidye için bu tür kaçırma vakalarına sıkça rastlanıyor.

Ülkede artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında fidye ödenmesi yasaklanmıştı.

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Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

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