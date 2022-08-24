Nijerya'da kaçırılan 4 Katolik rahibe serbest bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Nijerya'da kaçırılan 4 Katolik rahibe serbest bırakıldı

24.08.2022 14:50
Nijerya'da kaçırılan 4 Katolik rahibe serbest bırakıldı

Nijerya'nın İmo eyaletinde silahlı kişilerce kaçırılan 4 Katolik rahibenin serbest bırakıldığı bildirildi.

Nijerya'nın İmo eyaletinde silahlı kişilerce kaçırılan 4 Katolik rahibenin serbest bırakıldığı bildirildi.

İmo eyaletinde bulunan Sisters of Jesus Katolik Kilisesi Genel Sekreteri Zita Ihedoro, gazetecilere yaptığı açıklamada, 21 Ağustos'ta kaçırılan 4 Katolik rahibenin kurtarıldığını belirtti.

Serbest bırakılan rahibelerin sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Ihedoro, fidye ödenip ödenmediği konusunda bilgi vermedi.

Ihedoro, "Bugün bizim için unutulmaz bir gün. Bu nedenle bu sevinci, sevgili kardeşlerimizin hızlı ve güvenli bir şekilde serbest bırakılmasına şu veya bu şekilde katkıda bulunan tüm iyi niyetli erkek ve kadınlarla paylaşmak istiyoruz." dedi.

İmo Eyaleti Polis Sözcüsü Michael Abattam da rahibelerin serbest bırakıldığını doğruladı.

İmo eyaletinden Rivers eyaletine giden 4 rahibe 21 Ağustos'ta silahlı kişilerce kaçırılmıştı.

Nijerya'da adam kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor ancak buna rağmen fidye için bu tür kaçırma vakalarına sıkça rastlanıyor.

Ülkede artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında, fidye ödenmesi yasaklanmıştı.

YORUMLAR
500
Nijerya'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 91'e çıktı Nijerya'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 91'e çıktı Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kampı imha edildi Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kampı imha edildi
Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da kaçırılan 4 Katolik rahibe serbest bırakıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:09 3 adet Akıncı TİHA, Türk Hava Kuvvetleri'nin vurucu gücüne katıldı: Semalarımızda hür ve özgür
14:05 Yunan yine kafasına göre yazıyor: Türkiye suçu bize atmaya çalışıyor
13:51 Eşini ve 3 çocuğunu öldüren adamın psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü
13:35 Sezona fırtına gibi giren Enner Valencia'ya Fenerbahçe'den yeni sözleşme
13:33 Sedat Peker'in Beykoz'daki lüks villası Milli Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü'ne devredildi
13:23 Galatasaray olmadı! Anthony Nwakaeme Arapları tercih etti
13:13 Ağır kokuların geldiği binaya giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
13:03 Kaybolduktan hastanede yaşamını yitirdiği anlaşılan Aslıhan Sinem Çiçek'in darp edildiği ortaya çıktı
12:46 Aleyna Tilki'nin 17 yaşına giren kardeşi Ayça Tilki, doğum gününde playboy tavşanı kıyafeti giydi
12:30 Fransız basını yazdı! Fenerbahçe ile Galatasaray, Lyon ile sözleşmesini uzatmayacak Moussa Dembele'yi transfer etmek için kolları sıvadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 14:50:28. #1.12#
SON DAKİKA: Nijerya'da kaçırılan 4 Katolik rahibe serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement