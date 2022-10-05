Nijerya'da 28 Mart'taki bombalı saldırıda kaçırılan 28 kişi serbest bırakıldı

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde 28 Mart'ta bir trene düzenlenen bombalı saldırıda rehin alınan 148 kişiden en son kalan 28'inin serbest bırakıldığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı Eylem Komitesi (CDSAC) Sekreteri Usman Yusuf, yaptığı açıklamada, Kaduna eyaletindeki saldırının ardından rehin alınan 148 kişiden 120'sinin daha önce gruplar halinde serbest bırakıldığını anımsattı.

Bu kişilerden en son kalan 28'inin de salıverildiğini belirten Yusuf, böylece saldırıda Boko Haram tarafından rehin alınan kişilerin tamamının kurtulduğunu kaydetti.

Olay

Teröristler, 28 Mart akşamı Rigasa Tren İstasyonu'nda yolcu trenine bombalı saldırı düzenlemiş, başkent Abuja ile Kaduna arasında tren seferleri geçici olarak durdurulmuştu.

Bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmiş, 46 kişi yaralanmıştı.

Hükümet, saldırının ardından kaçırılan 170 kişinin kurtarıldığını, 148 kişinin ise kayıp olduğunu bildirmişti.

Saldırıda kaçırılanların serbest bırakılması için arabuluculuk yapan aktivist ve gazeteci Tukur Mamu, 7 Eylül'de Mısır'da tutuklanarak Nijerya'ya geri gönderilmişti.

Nijerya ordusu, düzenlediği operasyonlarla 34 silahlı çete üyesini etkisiz hale getirmişti.