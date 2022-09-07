Bu nedenle kimliği belirsiz kişilerden tehditler aldığını iddia eden Mamu, rehinelerin serbest bırakılması için arabuluculuk işinden geri çekileceğini duyurmuştu.

Başkent Abuja merkezli Daily Trust'in haberine göre, Mamu, umre için Nijerya'dan Suudi Arabistan'a geçerken Mısır'ın başkenti Kahire'de İnterpol tarafından yakalandı.

Kaynak: AA

Nijerya, Hükümet, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nijerya'daki tren saldırısında kaçırılanlar için arabuluculuk yapan kişi Mısır'da yakalandı - Son Dakika

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