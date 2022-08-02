Mamu, silahlı kişiler, aileler ve hükümet arasında arabuluculuk yaptığı için kimliği belirsiz kişilerden tehditler aldığını aktardı.

Saldırının ardından şimdiye kadar 35 rehinenin serbest bırakıldığını kaydeden Mamu, diğerleri için de çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: AA

Hükümet, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nijerya'da 28 Mart'taki bombalı saldırıda kaçırılanlardan 5'i daha serbest bırakıldı - Son Dakika

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