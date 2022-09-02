Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Operasyonda 14 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi ve çok sayıda kişi yaralı olarak kaçtı.

Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nijerya'da hava operasyonunda 14 silahlı çete üyesi öldürüldü - Son Dakika

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