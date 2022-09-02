Nijerya'da hava operasyonunda 14 silahlı çete üyesi öldürüldü - Son Dakika
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Nijerya'da hava operasyonunda 14 silahlı çete üyesi öldürüldü

02.09.2022 14:07
Nijerya'da hava operasyonunda 14 silahlı çete üyesi öldürüldü

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen hava operasyonunda, 14 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi.

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen hava operasyonunda, 14 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkede devam eden "Whirl Punch Operasyonu" kapsamında Nijerya Hava Kuvvetleri, Kaduna eyaletine bağlı Kuduru bölgesinde silahlı çete üyelerine yönelik hava operasyonu düzenledi.

Operasyonda 14 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi ve çok sayıda kişi yaralı olarak kaçtı.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu araçların kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

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Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da hava operasyonunda 14 silahlı çete üyesi öldürüldü - Son Dakika
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