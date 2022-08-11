Nijerya'da hava operasyonunda 18 silahlı çete üyesi öldürüldü - Son Dakika
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Nijerya'da hava operasyonunda 18 silahlı çete üyesi öldürüldü

11.08.2022 17:07
Nijerya'da hava operasyonunda 18 silahlı çete üyesi öldürüldü

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen hava operasyonunda, 18 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi.

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen hava operasyonunda, 18 silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi.

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Edward Gabkwet, yaptığı açıklamada, "Whirl Punch Operasyonu" kapsamında ordunun Kaduna eyaletinde silahlı çete üyelerine yönelik hava operasyonu düzenlediğini belirtti.

Gabkwet, operasyonda aralarında çete elebaşı Alhaji Shanono'nun bulunduğu 18 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda kişinin yaralı kaçtığını kaydetti.

Operasyon sırasında silahlı çetelerin rehin aldığı 26 kişinin de kurtarıldığını aktaran Gabkwet, çetelere ait önemli mühimmatın da ele geçirildiğini ifade etti.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu araçların kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

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Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da hava operasyonunda 18 silahlı çete üyesi öldürüldü - Son Dakika
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