Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Operasyon sırasında silahlı çetelerin rehin aldığı 26 kişinin de kurtarıldığını aktaran Gabkwet, çetelere ait önemli mühimmatın da ele geçirildiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nijerya'da hava operasyonunda 18 silahlı çete üyesi öldürüldü - Son Dakika

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