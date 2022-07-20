Nijerya'da adam kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor ancak buna rağmen fidye için bu tür kaçırma vakalarına sıkça rastlanıyor.

Kaynak: AA

Batı Afrika, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nijerya'nın Kaduna eyaletinde kaçırılan Katolik rahip ölü bulundu - Son Dakika

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