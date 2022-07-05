Nijerya'nın Kaduna eyaletinde Katolik rahip silahlı kişilerce kaçırıldı - Son Dakika
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Nijerya'nın Kaduna eyaletinde Katolik rahip silahlı kişilerce kaçırıldı

05.07.2022 02:23
Nijerya'nın Kaduna eyaletinde Katolik rahip silahlı kişilerce kaçırıldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kaduna eyaletinde bir Katolik rahibin kaçırıldığı bildirildi.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kaduna eyaletinde bir Katolik rahibin kaçırıldığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, silahlı kişiler, Kaduna eyaletinin Zambina bölgesinde Katolik rahip Emmanuel Silas'ı kaçırdı.

Olayın gerçekleştiği bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiği, rahibin bulunması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Nijerya'da adam kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor ancak buna rağmen fidye için bu tür kaçırma vakalarına sıkça rastlanıyor.

Ülkede artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında fidye ödenmesi yasaklanmıştı.

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Kaynak: AA

Batı Afrika, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'nın Kaduna eyaletinde Katolik rahip silahlı kişilerce kaçırıldı - Son Dakika

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