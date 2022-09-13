Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 10 kişi daha kurtarıldı

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı çeteler tarafından rehin alınan 10 kişi daha operasyonla kurtarıldı.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, eyaletin farklı bölgelerinde silahlı çete üyelerine yönelik operasyonların sürdüğünü belirtti.

Eyaletin Igabi bölgesindeki operasyonla 10 kişinin kurtarıldığını kaydeden Aruwan, "Askerler, bu bölgedeki silahlı çeteleri temizledikten sonra zincirle bağlanmış bu kişileri kurtardı." ifadesini kullandı.

Aruwan, kurtarılan kişilerin askeri tesise gönderildiğini ifade ederek, operasyon sırasında çetelerin sığınaklarının da imha edildiğini aktardı.

Nijerya askerleri, dün Kaduna eyaletine bağlı Chikun bölgesinde silahlı çetelere düzenlediği operasyonla 6 kişiyi kurtarmıştı.

Bu arada rehinelerin ne zaman kaçırıldığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor ancak buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Ülkede artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında fidye ödenmesi yasaklanmıştı.