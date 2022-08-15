Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 35 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 35 kişi kurtarıldı

15.08.2022 02:58
Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 35 kişi kurtarıldı

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı çeteler tarafından rehin alınan 35 kişinin operasyonlarla kurtarıldığı bildirildi.

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı çeteler tarafından rehin alınan 35 kişinin operasyonlarla kurtarıldığı bildirildi.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, eyaletin Sabon Gero bölgesinde silahlı kişilere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Aruwan, operasyonda 35 çocuk ve kadının kurtarıldığını söyledi.

Operasyonlarda çok sayında silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini aktaran Aruwan, çetelere ait silahlar, motosikletler ve önemli mühimmatın ele geçirildiğini ifade etti.

Rehinelerin ne zaman kaçırıldığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor ancak buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Ülkede artan güvenlik sorunlarıyla mücadele kapsamında fidye ödenmesi yasaklanmıştı.

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Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 35 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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