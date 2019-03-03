Son Dakika Haberleri: Nijerya'nın Kano Eyaletinde Yangın: 6 Ölü

Nijerya'nın Kano Eyaletinde Yangın: 6 Ölü

45 dakika önce

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kano eyaletinde bir binada çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın Kano Eyaletinde Yangın: 6 Ölü, System.String[]
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kano eyaletinde bir binada çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti.

Kano eyaleti polis sözcüsü Haruna Abdullahi, eyalete bağlı Tarauni bölgesinde bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını belirtti.

Abdullahi, yangında 1 bebek ve 2 çocuğun da aralarında bulunduğu 6 kişinin öldüğünü ifade ederek çok sayıda kişinin de yaralandığını aktardı.

Yaralıların tedavi altına alındığını dile getiren Abdullahi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 12:51 Kaynak: AA

Nijerya, Güncel
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