Nijerya'nın Kano Eyaletinde Yangın: 6 Ölü
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Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kano eyaletinde bir binada çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti.
Batı Afrika
ülkelerinden Nijerya
'nın Kano eyaletinde bir binada çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti.
Kano eyaleti polis sözcüsü Haruna Abdullahi, eyalete bağlı Tarauni bölgesinde bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını belirtti.
Abdullahi, yangında 1 bebek ve 2 çocuğun da aralarında bulunduğu 6 kişinin öldüğünü ifade ederek çok sayıda kişinin de yaralandığını aktardı.
Yaralıların tedavi altına alındığını dile getiren Abdullahi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 12:51 Kaynak: AA
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