Nijerya'da kamyonla yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 9 kişi öldü - Son Dakika
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Nijerya'da kamyonla yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 9 kişi öldü

05.09.2022 12:16
Nijerya'da kamyonla yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 9 kişi öldü

Nijerya'nın Katsina eyaletinde kamyonla yolcu otobüsünün çarpışması sonuncu 9 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Nijerya'nın Katsina eyaletinde kamyonla yolcu otobüsünün çarpışması sonuncu 9 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Nijerya Kara Yolu Güvenliği Birliği Sözcüsü Bisi Kazeem, yaptığı açıklamada, Osun eyaletinden Katsina'ya giden yolcu otobüsünün Yangoji-Abaji kara yolunda kamyonla çarpıştığını belirtti.

Kazeem, kazada 9 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını ifade etti.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını ve bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Kazeem, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu söyledi.

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Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da kamyonla yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 9 kişi öldü - Son Dakika
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