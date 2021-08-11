Nijerya'nın Katsina eyaletinde kolera salgınında ölenlerin sayısı 75'e yükseldi - Son Dakika

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması, tıbbi müdahalenin zamanında ve etkili yapılamaması ölüm riskini artırıyor.

Nijerya'da ocaktan bu yana salgın devam ederken, doktorlar maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle greve gitmişti.

Bölgelere acil ilaç ve tıbbi malzeme sevkiyatının yapıldığını aktaran Danja, bölge sakinlerine salgına karşı tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

Danja, eyalette 5 Mayıs'tan bu yana 1534 kolera teşhisi konulduğunu ve salgından hayatını kaybedenlerin sayısının 75'e yükseldiğini aktardı.

Katsina Eyaleti Sağlık Komiseri Yakubu Danja, yaptığı açıklamada, eyaletin farklı bölgelerine yayılan salgından 3 günde 25 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

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