Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 6 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 6 kişi kurtarıldı

07.08.2022 20:45
Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 6 kişi kurtarıldı

Nijerya'nın Katsina eyaletinde silahlı çetelerin rehin tuttuğu 6 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Nijerya'nın Katsina eyaletinde silahlı çetelerin rehin tuttuğu 6 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Katsina Eyaleti Emniyet Müdürü Gambo İsa, gazetecilere yaptığı açıklamada, polisin, Katsina eyaletine bağlı Tandama köyünde silahlı çete üyelerine yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.

İsa, operasyonda silahlı çetelerin rehin aldığı 6 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Silahlı çetelerin sığınaklarının imha edildiğini aktaran İsa, çetelere ait motosikletler ve önemli mühimmatın da ele geçirildiğini bildirdi.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu taşıtın kullanımı yasaklanmıştı.

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Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 6 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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