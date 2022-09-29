Nijerya'da akaryakıt tankeri patlaması sonucu 20 kişi öldü - Son Dakika
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Nijerya'da akaryakıt tankeri patlaması sonucu 20 kişi öldü

29.09.2022 12:28
Nijerya'da akaryakıt tankeri patlaması sonucu 20 kişi öldü

Nijerya'nın Kogi eyaletinde, seyir halindeki bir tankerin devrilmesi sonucu meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın Kogi eyaletinde, seyir halindeki bir tankerin devrilmesi sonucu meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kogi eyaletinin Ankpa köprüsünde akaryakıt taşıyan bir tankerin devrilmesinin ardından patlama meydana geldi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Ulusal Yol Güvenliği Kogi Eyalet Koordinatörü Stephen Dawulung, bölgeye acil müdahale ekipleri gönderildiğini, durumun kontrol altına alındığını belirtti.

Dawulung, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu söyledi.

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Kaynak: AA

Nijerya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'da akaryakıt tankeri patlaması sonucu 20 kişi öldü - Son Dakika
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