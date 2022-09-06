Nijerya'da askeri operasyonlardan kaçan Boko Haram üyeleri nehirde boğuldu - Son Dakika
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Nijerya'da askeri operasyonlardan kaçan Boko Haram üyeleri nehirde boğuldu

06.09.2022 19:16
Nijerya'da askeri operasyonlardan kaçan Boko Haram üyeleri nehirde boğuldu

Nijerya'nın kuzeydoğusunda askeri operasyonlardan kaçan terör örgütü Boko Haram üyeleri, Sambisa ormanındaki nehirde boğuldu.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda askeri operasyonlardan kaçan terör örgütü Boko Haram üyeleri, Sambisa ormanındaki nehirde boğuldu.

Adını vermek istemeyen askeri bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Borno eyaletinde hava operasyonlarından kaçan çok sayıda Boko Haram üyesinin nehirde boğulduğunu belirtti.

Yetkili, operasyonların ardından nehirden çok sayıda teröristin cesedinin çıkarıldığını kaydetti.

Ülkede son zamanlarda terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'a yönelik operasyonlarda 200'den fazla terörist etkisiz hale getirilmişti.

Örgütler, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Afrika'nın en fazla nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

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Kaynak: AA

Boko Haram, Nijerya, Çad, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da askeri operasyonlardan kaçan Boko Haram üyeleri nehirde boğuldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Nijerya'da askeri operasyonlardan kaçan Boko Haram üyeleri nehirde boğuldu - Son Dakika
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