Nijerya'da 2 haftada 293 Boko Haram üyesi teslim oldu - Son Dakika
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Nijerya'da 2 haftada 293 Boko Haram üyesi teslim oldu

09.09.2022 01:36
Nijerya'da 2 haftada 293 Boko Haram üyesi teslim oldu

Nijerya'nın kuzeydoğusunda, son 2 haftada terör örgütü Boko Haram'a mensup 293 kişinin teslim olduğu bildirildi.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda, son 2 haftada terör örgütü Boko Haram'a mensup 293 kişinin teslim olduğu bildirildi.

Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Musa Danmadami, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, son 2 haftada ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'a karşı düzenlenen operasyonlarda 293 teröristin orduya teslim olduğunu belirtti.

Danmadami, teslim olan Boko Haram üyelerinin, profillerinin çıkarılması ve topluma kazandırılması için rehabilitasyondan geçirileceklerini söyledi.

Operasyonlarda 52 teröristin de etkisiz hale getirildiğini ifade eden Danmadami, 14 teröristin yakalandığını, önemli miktarda mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

Nijerya'nın Borno eyaletinde geçen sene açlık nedeniyle 5 binden fazla Boko Haram ve ISWAP üyesi teslim olmuştu.

Örgüt, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

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Kaynak: AA

Boko Haram, Nijerya, Güncel, Son Dakika

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