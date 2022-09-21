Nijerya'da 17 Boko Haram üyesi teslim oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Nijerya'da 17 Boko Haram üyesi teslim oldu

21.09.2022 14:22
Nijerya'da 17 Boko Haram üyesi teslim oldu

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a mensup 17 kişinin teslim olduğu bildirildi.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a mensup 17 kişinin teslim olduğu bildirildi.

Nijerya ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin Borno eyaletine bağlı Bama bölgesinde terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 17 kişinin orduya teslim olduğu belirtildi.

Açıklamada teslim olanların arasında çocuk ve kadının da bulunduğu, teröristlere ait silah ve önemli mühimmatın da ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Borno eyaletinde geçen sene açlık nedeniyle 5 binden fazla Boko Haram ve ISWAP üyesi teslim olmuştu.

Son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen örgüt, Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.

Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine yol açmıştı.

Şekau, Boko Haram'ı yönetirken, Barnawi ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti.

Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

YORUMLAR
500
Nijerya mahkemesi, akademisyenlerin grevinin askıya alınmasına karar verdi Nijerya mahkemesi, akademisyenlerin grevinin askıya alınmasına karar verdi Nijerya'da 1,8 ton kokain ele geçirildi Nijerya'da 1,8 ton kokain ele geçirildi
Kaynak: AA

Boko Haram, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da 17 Boko Haram üyesi teslim oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:21 Hakkında öldü haberleri çıkan İlyas Salman: Çok iyi adamdım
19:49 İrem Derici'nin son pozu hayranlarından tam not aldı
19:41 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un annesi şaşkınlık yarattı: Onu hayırlısıyla uğurlarsınız
18:52 Rus lider Putin'in nükleer restine ABD Başkanı Biden'dan cevap: Savaşın bitmesini istiyoruz
18:49 Suç örgütü lideri Sedat Peker'in paylaşımlarını yapan Emre Olur cezaevine gönderildi
18:40 Filmleri aratmayacak olay! Bir yıl boyunca ilişki yaşadığı adam babasının katili çıktı
17:16 Korkunç olay! Tartıştığı eniştesini başına kaldırım taşıyla vurarak öldürdü
17:08 'Yok artık' dedirten gelenek! Düğünden sonra gelin damatla yerine bir başkasıyla ilişkiye giriyor
17:07 Suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur'un ifadesi ortaya çıktı: Cahilliğimden yaptım
17:03 Eşi ve 1,5 yaşındaki üvey kızını öldürmüştü! Verilen ceza belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 20:36:29. #1.11#
SON DAKİKA: Nijerya'da 17 Boko Haram üyesi teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement