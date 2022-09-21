Açıklamada teslim olanların arasında çocuk ve kadının da bulunduğu, teröristlere ait silah ve önemli mühimmatın da ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

Boko Haram, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nijerya'da 17 Boko Haram üyesi teslim oldu - Son Dakika

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