Nijerya'da 2 haftada 36 Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Nijerya'da 2 haftada 36 Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi

23.09.2022 00:14
Nijerya'da 2 haftada 36 Boko Haram üyesi etkisiz hale getirildi

Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 36 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 36 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Musa Danmadami, ordunun son iki haftada Borno eyaletinin farklı bölgelerinde Boko Haram'a karşı hava ve kara operasyonları düzenlediğini belirtti.

Danmadami, operasyonlarda 36 Boko Haram üyesinin öldürüldüğünü, 2 teröristin de yakalandığını kaydetti.

Teröristlerin rehin aldığı 130 kişinin de kurtarıldığını aktaran Danmadami, teröristlere ait önemli miktarda mühimmat ele geçirildiği bilgisini verdi.

Nijerya'nın Borno eyaletinde geçen sene açlık nedeniyle 5 binden fazla Boko Haram ve ISWAP üyesi teslim olmuştu.

Örgüt, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bugüne kadar ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

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Kaynak: AA

Boko Haram, Nijerya, Güncel, Son Dakika

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