Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun , Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Boko Haram, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 7 üyesi öldürüldü - Son Dakika

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