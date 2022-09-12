Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 7 üyesi öldürüldü - Son Dakika
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Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 7 üyesi öldürüldü

12.09.2022 20:34
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 7 üyesi öldürüldü

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, ordu, Borno eyaletine bağlı Kasuwan Daula köyünde Boko Haram'a yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 7 Boko Haram üyesi öldürüldü, teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi ülkeden göç etmek zorunda kaldı.

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Kaynak: AA

Boko Haram, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 7 üyesi öldürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 7 üyesi öldürüldü - Son Dakika
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