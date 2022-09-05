Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun , Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Boko Haram, Nijerya, Çad, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nijerya'da camiye düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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