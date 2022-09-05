Nijerya'da camiye düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Nijerya'da camiye düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti

05.09.2022 00:04
Nijerya'da camiye düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın camiye düzenlediği silahlı saldırıda, 5 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın camiye düzenlediği silahlı saldırıda, 5 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Boko Haram üyeleri, Borno eyaletine bağlı Ngulde bölgesinde sabah namazı için toplananlara ateş açtı.

Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi kaçırıldı ve yaralandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde, 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA

Boko Haram, Nijerya, Çad, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'da camiye düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Nijerya'da camiye düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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