Gabkwet, operasyonda örgütün kampının imha edildiğini ve örgütün elebaşının da aralarında bulunduğu çok sayıda teröristin öldürüldüğünü bildirdi.

Kaynak: AA

Boko Haram, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kampı imha edildi - Son Dakika

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